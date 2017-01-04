Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmi açıklanmayan adamın 18 yaşındaki kızının oldukça pahalı bir Almanya bileti satın aldığında bankanın araması sayesinde haberdar olduğu belirtildi. Bankası tarafından olası bir sahtecilik işlemine dair uyarılmasının ardından bileti kızının satın aldığını fark eden babanın yetkilileri aradığı kaydedildi.

Cherry Capital Havalimanı’nda bindiği Almanya uçağından görevliler tarafından indirilen kızın ebeveynlerinin gözetiminde serbest bırakıldığını kaydeden Traverse City polisi, anne ve babanın şikayeti üzerine 18 yaşındaki kız hakkında kredi kartı dolandırıcılığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ifade etti.