Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran ve Hizbullah’ın Esad’a destek vererek Orta Doğu’yu bir yangın yerine çevirdiğini belirten Tufeyli “İran’ın örgütteki nüfuzuna itiraz ettim ve içime sinderemediğim için ayrıldım. Hizbullah, İran’ın yüzünden bugün artık Şiilerin DEAŞ’ı hâline gelmiştir. Amerika’nın tuzağına düşen İran ve Hizbullah, İslam ülkeleri üzerinde hâkimiyet kurmak istiyor. Aslında İran ve Hizbullah’ın yaptığı İslam düşmanı Haçlı ve Siyonistlerin hain planlarına dâhil olmaktır” dedi. Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarına destek veren Tufeyli “Sivillerin Türkiye’ye ihtiyacı var. Bölgemizde Türkiye’den başka nefes alacak yer kalmadı. Türk halkına tavsiyem şudur: Ülkenizi koruyun. Bunun için elinizden geleni yapın” diye konuştu.