Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı Suriye'nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyona bazı etkin yardımlar yapmayı teklif ettiğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, AA muhabirine, ABD'nin El Bab operasyonuna destek vermeyi teklif ettiğini, öte yandan bunun için bazı koşullar öne sürdüğünü savundu.

"PYD/PKK'YA MÜDAHALE ETMEYİN"

Savunma Bakanlığı yetkilisi, yardımlara karşılık talep edilen koşullara ilişkin soruya, PYD/PKK unsurlarına müdahale edilmemesini talep ettikleri imasında bulundu.

"MÜNBİÇ'E GİDİLMESİN"

Türk yetkililerin bu koşulları uzun süredir reddettiğini ifade eden yetkili, "Mesela El Bab'dan sonra Münbiç'e gidilmesin. DEAŞ ile mücadelede koalisyon ile tek bir koordinasyon merkezi üzerinden operasyon gerçekleştirilsin." diyor.

TÜRKİYE'DE İHA VAR, HAVA DESTEĞİNİ RUSYA VERİYOR

Türkiye'nin bunları uzun süredir reddetmesi ise şaşılacak bir durum değil. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon kapasitesine sahip. Ayrıca Rusya hava desteği vermeye başladı ve DEAŞ'a karşı savaşan ılımlı muhalifler de Türk subaylarının önderliğinde belirlenen hedeflere operasyonlar düzenliyor.