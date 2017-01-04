Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki yıl da polisin silahla vurarak öldürdüğü kişi sayısı 1146 olmuştu. Bir süre önce Amerikan Adalet Bakanlığı ülke genelinde polis tarafından öldürülen kişiler ile ilgili yeni bir kayıt programı başlattı.



TAM TESPİT HEDEFLENDİ

Bu programla Amerika’da polis tarafından öldürülen kişi sayısının tam olarak tespit edilmesi hedeflendi. Uygulamanın ortaya koyduğu rakamlar öldürülen kişi sayısının bugüne dek rapor edilenlerden çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.



FBI RAPORUNUN 3 KATI ÇIKTI

FBI daha önce 2015 yılında 442 kişinin polis tarafından vurularak öldürüldüğünü rapor etmişti. Ancak Adalet Bakanlığı’nın yeni kullanmaya başladığı takip sistemi ile bu rakamın aslında 1146 olduğu anlaşıldı.

Yine Adalet Bakanlığı verilerine göre 2016 yılının sadece son 3 ayında 270 kişi polis kurşunu ile hayatını kaybetti.



Polisin her yıl Amerika’da kaç kişiyi öldürdüğüne dair tartışmalar 2014 yılının Ağustos ayında Missouri eyaletinin Ferguson şehrinde polisin Michael Brown isimli siyahi bir genci vurarak öldürmesinin ardından alevlenmişti.



18 yaşındaki silahsız genç Brown’ın polis tarafından vurulma anı görüntülerinin ortaya çıkması ülke genelinde protestolara ve gösterilere neden olmuştu. Bu protestolar ile birlikte Amerikan polisinin her yıl öldürdüğü kişi sayısınn kamuoyunda tartışılmaya başlaması ve Beyaz Saray’ın talebi ile Adalet Bakanlığı söz konusu takip programını devreye soktu.