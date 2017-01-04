ABD’de sabah seferi gerçekleştiren banliyö treninin raydan çıkması sonucu 18 kişi yaralandı.  ABD’nin New York kentinde bir banliyö treni sabah seferi sırasında raydan çıktı. Yetkililer, olayda en az 18 kişinin yaralandığını söyledi. 