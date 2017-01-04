ABD’de sabah seferi gerçekleştiren banliyö treninin raydan çıkması sonucu 18 kişi yaralandı. ABD’nin New York kentinde bir banliyö treni sabah seferi sırasında raydan çıktı. Yetkililer, olayda en az 18 kişinin yaralandığını söyledi.
New York'ta tren raydan çıktı, çok sayıda yaralı var
04.01.2017 - 18:24 | Son Güncelleme: 04.01.2017 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de sabah seferi gerçekleştiren banliyö treninin raydan çıkması sonucu 18 kişi yaralandı.
Etiketler : new york,tren,habler,
435192 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/435192.aspx
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