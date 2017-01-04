Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, 1 Ocak'ta görevine başlayan Guterres'in, Trump'ı aradığını ve görüşmede ABD-BM ilişkilerinin ele alındığını söyledi.

Haq, Guterres ve Trump arasındaki ilk görüşmenin "olumlu" geçtiğini sözlerine ekledi.Seçim kampanyası döneminde iklim değişikliği ile mücadelede ABD'nin BM fonlarına desteğini kesebileceğini ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini söyleyen Trump, başkan seçildikten sonra da BM'ye yönelik eleştirilere devam etmişti.Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan ve durdurmasını isteyen kararının ardından, "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak." ifadesini kullanmıştı.Trump, başka bir açıklamasındaysa "BM, büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüp, çok üzücü." değerlendirmesinde bulunmuştu.