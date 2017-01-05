Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin gösterdiği fedakârlığı öven Cook, geçen hafta koalisyon uçaklarının, Türkiye’nin talebi üzerine, El-Bab bölgesinde örgütün yoğun ateşi altında kalan Türk güvenlik güçlerine destek amaçlı güç gösterisi sortileri yaptığını söyledi. Uçakların mühimmat bırakmadığını ve bunun sebebini de “Elimizde operasyon detayları bulunmuyor” şeklinde açıklayan Cook “El-Bab Operasyonu’na destek konusunu Türk-Amerikan yetkilileri görüşülmeye ediyor” şeklinde konuştu. “Türkiye’nin El-Bab’da DEAŞ’a karşı hava desteği talebinin sonuçsuz kalması Obama yönetiminin örgütle mücadelede müttefikleri bir arada tutma konusunda başarısız olduğunun göstergesi değil mi?” sorusuna Cook, şu cevabı verdi. “Hayır. Bu konuları her gün Türk müttefiklerimizle dikkatlice konuşuyoruz. Her özel görüşmenin detayına girmeyeceğim ama Türk hükûmeti ile sahadaki askerî iletişim dahil çok üst düzeylerde koordinasyon yapıyoruz.” Türkiye’nin El-Bab bölgesinde Rusya ile DEAŞ’a karşı iş birliği yaptığından haberi olmadığını savunan Cook, bu konunun Türk ve Rus yetkililere sorulmasını istedi.