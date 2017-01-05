Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 Eylül saldırısından yaklaşık 10 gün sonra Pentagon'a gittim. Savunma Bakanı Donald Rumsfeld yardımcısı Paul Wolfowitz ve daha önce birlikte çalıştığım bazı komutanlarla görüştüm. Görüşmeye gittiğimde Rumsfeld, 'Biraz konuşmamız lazım.' diyerek beni alttaki odasına çağırdı. Dedim ki; 'Efendim gördüğüme göre çok meşgulsünüz.' 'Hayır,hayır. Gel' dedi. Bana dedi ki; 'Biz Irak'a savaş açacağız.'. 'Irak'la savaşa mı giriyoruz? Neden' diye sordum. Bana dedi ki; 'Bilmiyorum. Tahminimce yönetimin başka yapacak bir işi kalmadı. O yüzden.'.'Peki Saddam ile El Kaide arasında bir bağlantı mı buldunuz?' diye sordum. 'Hayır hayır. Bu konuda yeni hiçbir şey yok. Sadece Irak'a savaş açacağımıza karar verdiler o kadar. Teröristler hakkında ne yapacağımızı bilmiyorum ama iyi bir ordumuz var. Hükümetleri alaşağı edebilir. Darbelerle hükümetleri alaşağı edebiliriz. Görevden uzaklaştırabiliriz. Bize bir çekiç lazımdı. Bu yüzden DEAŞ'ı kurduk.'

Devirecekleri hükümetlerin listesini yapmışlar

Bu arada biz Afganistan'ı hala bombalıyordu. Birkaç hafta sonra tekrar karşılaştığımızda Savunma Bakanı'na tekrar sordum. Oradan bir kağıt aldı ve bana dedi ki; 'Bu kağıtta 7 yıl içinde devireceğimiz hükümetler var. Bunlar sırasıyla Irak,Suriye,Lübnan,Libya,Somali ve son olarak da İran'dır.'

Terör örgütlerini bakın ne için kullanıyorlarmış

'DEAŞ ve El Kaide gibi örgütler Afganistan'da ve dünyanın diğer yerlerinde Sovyetler Birliği'ne karşı kullanmaya alıştık. Suudi Arabistan'dan para koparmak için de bu örgütlerle anlaştık. Bu örgütler sadece bu işe yarar.'