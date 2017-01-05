Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şinhua ajansının haberine göre, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Pingşiang kentinde 41 yaşındaki bir kişi, bıçakla anaokulunda çocuklara saldırdı.

Çocuğunu karşılama bahanesi ile içeri giren saldırgan, kısa sürede güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.



Olayda yaralanan 12 çocuk, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıya uğrayan çocuklardan 3'ünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Saldırgan, polise verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ederken, "Anlaşmazlık yaşadığım köylüme kızdığım için bu eylemi yaptım" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.