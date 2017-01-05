Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, Avrupa borsalarının siyasi belirsizliklerle dalgalı bir seyir izlemesine karşın 2016'yı olumlu kapattığını belirtirken, bu yıl siyasi belirsizliklerin ağırlığını daha da hissettireceği öngörüsünde bulunuyor.

Avrupa ekonomisinde geçen yıl Avrupa Birliği'ni (AB) dağılma riskiyle baş başa bırakan siyasi belirsizlikler, bankacılık sektöründeki çalkantı, büyüme ivmesinin zayıf hızı ve bir türlü istenilen seviyeye ulaşmayan çok düşük enflasyon oranı gibi göstergeler dikkati çeken gelişmeler olarak sıralanırken, Avrupa borsalarının gösterdiği performans da yakından izlendi.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan ING Avro Bölgesi Başekonomisti Peter Vanden Houte, Avrupa borsalarının geçen yıl oldukça sakin bir performans gösterdiğini kaydetti.

Houte, 2016'nın, Çin borsasındaki sorunların bulaşıcı etkisiyle kötü başladığını ifade ederek, "Siyasi belirsizlikler piyasaları yılın ilk yarısında oldukça dalgalı bir seviyede tuttu. Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma (Brexit) kararı da geçici bir olumsuz etki yaptı. Ancak yıl oldukça güçlü şekilde kapandı." dedi.

Stoxx Europe 600 endeksinin 2016 genelinde yüzde 1,1 gerilediğini, S&P 500 endeksinin ise yüzde 9,8 artıda kapandığını belirten Houte, "Avro Bölgesi'nde en iyi borsa performansı gösteren ana ülkeler Almanya, Avusturya, Hollanda, Finlandiya ve Fransa oldu. Bu borsalar, yüzde 5 ve daha fazla artış gördü. Ancak İtalya, İspanya, Portekiz, İrlanda ve Yunanistan gibi çevre piyasalar negatif performanslarıyla hayal kırıklığına uğrattı." şeklinde konuştu.

"Seçimlere ilişkin sonuçlar borsalar için açıkça risk oluşturuyor"

Peter Vanden Houte, Avrupa borsalarının ABD'deki "olumlu" Donald Trump etkisiyle yeni yıla güçlü bir temel üzerinde başladığını belirterek, Avrupa ekonomisinin hızlanması, avro kurunun rekabet edebilirliği ve ECB'nin faiz oranlarını tarihi düşük seviyelerde tutmasıyla hisse senedi piyasaları görünümünün olumlu olduğunu söyledi.

Öngörülemeyen büyük olaylar olmaması halinde piyasaların bu yıl yüzde 5 ila 10 artış göstermesinin beklendiğini kaydeden Houte, şu görüşleri dile getirdi:

"Bununla birlikte 2017’de Avrupa borsaları için açıkça bazı tehlikeler var. Dış şoklar olabilir. ABD borsalarının sonunda Başkan Trump'ın yetenekleri konusunda hayal kırıklığına uğraması ve bunun Avrupa borsalarında olumsuz bir bulaşıcı etki yapması imkansız değil. Ancak Avrupa'daki en büyük risk, yıl boyunca Hollanda, Fransa, Almanya ve büyük olasılıkla İtalya'da yapılacak seçimlerle siyasidir. Seçimlere ilişkin şok sonuçlar beklememekle birlikte bu durum borsalar için açıkça risk oluşturuyor."

"Siyasi ve ekonomik bağlamda Avrupa piyasaları oldukça dirençliydi"

Market Securities Başekonomisti Christophe Barraud da 2016'da siyasi ve ekonomik bağlamda Avrupa piyasalarının oldukça dirençli olduğunu, piyasaların Brexit oyu ve Donald Trump'ın seçilmesiyle iyi başa çıktığını söyledi.

İtalya'daki referandumun Avrupa için büyük bir zorluk olduğuna ve piyasaların çökmediğine işaret eden Barraud, "Avrupa endeksleri yılı çoğunlukla olumlu veya sabit şekilde kapattı. Bununla birlikte Avrupa borsalarının kazançlarının 2016 yılında yüzde 2 oranında daralması bekleniyor." dedi.

Avrupa borsalarına ilişkin 2017 yılı öngörülerini de paylaşan Barraud, "Avrupa borsalarındaki kazançların, durgunluğun son bulması ve küresel büyümenin canlanmasıyla desteklenmesi beklense bile borsalar 2017'de çok dalgalı olabilir. Fransa, Almanya ve muhtemelen İtalya'daki seçimlerle siyasi belirsizlikler artacak." diye konuştu.

"Brexit süreci başlayınca piyasaların tepkisi daha şiddetli olabilir"

Christophe Barraud, İtalyan bankalarının yeniden sermayelendirilmesi sürecinin henüz tamamlanmadığını ve bilançolarındaki yüksek kötü kredilerle krizin iyi yönetilmemesi durumunda tüm bankacılık sisteminin zarar görebileceğini ifade etti.

Brexit sürecinin başlamasının piyasaları olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Barraud, "Dahası, Birleşik Krallık'ın AB içerisinde türbülanslara neden olabilecek 50'nci maddeyi mart ayı sonuna kadar uygulamaya koyması bekleniyor. Görüşmeler uzun olacak ve bence gerçekten çıkış süreci başlayınca piyasaların tepkisi daha şiddetli olabilir." ifadelerini kullandı.