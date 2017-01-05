Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Halep kentindeki tarihi Emevi Camii, ana yapısı, minaresi ve külliyesiyle İslam mimarisinin seçkin örneklerinden biri olarak görülüyor. 922 yıllık Selçuklu eseri minaresi, 800 yıllık Memlük mirası külliyesi ile önemli tarihi yapılar arasında yer alan cami, Büyük Halep Camii adıyla da biliniyor. Emevi Halifesi El Velid Bin Abdülmelik tarafından yapımına başlanan cami, 715-717 yıllarında Halife Süleyman döneminde bitirildi. Caminin içerisinde, Hazreti Yahya'nın babası Hazreti Zekeriya peygamberin türbesi de bulunuyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan camide, İslam tarihi açısından kıymet biçilemeyen çok sayıda Kur'an-ı Kerim de bulunuyordu.

(Hürriyet)