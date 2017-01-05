Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nü kullanma izni verilmesini takdirle karşıladıklarını ve Türkiye ile görüşmelerde bu hususun altını çizeceklerini söyledi.

Sözcü Peter Cook, "İncirlik'ten operasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun devam etmesini isteriz" açıklamasını yaptı.

El Bâb operasyonuna ABD öncülüğündeki koalisyonun destek vermemesinin Türkiye'de oluşturduğu rahatsızlık üzerine, İncirlik Üssü'nün koalisyona kapatılması yönünde tartışmalar başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üssün kapatılıp kapatılmayacağıyla ilgili açıklamasında, "Bu hak her zaman elimizde. Şartlar değerlendirilir, ondan sonra karar verilir. Şu anda aciliyet şeklinde bir değerlendirme yok" demişti.