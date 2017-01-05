Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orkestranın 2017 için özel hazırladığı ve Levent'teki İş Sanat Sahnesi'nde verdiği konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Orkestrayı yöneten şef John Rigby, konserde her şarkıya ilgili ön bilgi verirken, "Geldiğiniz için çok teşekkürler. İstanbul'da sizinle birlikte olmak gerçekten çok harika. Umuyoruz ki bu gece klasik müzikte en sevdiğiniz parçalarla dolu bir gece olur." dedi.

Topluluk, iki bölümden oluşan konserde, Johann Strauss II, Johann Strauss III, Rudolf Sieczynski, Carl Zeller ve Emmerich Kalman'ın sevilen eserlerini yorumladı.



Bazı eserlere Avustralyalı soprano Corinne Cowling ve İskoç tenor Nicky Spence eşlik ederken, Johann Strauss dansçıları da Alexandra Worrall'ın koreografisini hazırladığı dansları sergiledi.