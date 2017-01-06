Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Şam rejiminin en önemli koruyucusu Rusya, iç savaş ülkesine yaptığı askeri yığınağı azaltıyor. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, gelişmeyi "Putin'in kararı doğrultusunda Suriye'deki güçlerimizi azaltmaya başlıyoruz" sözleriyle duyurdu. Rusya'nın hamlesini uluslararası haber ajansları son dakika olarak dünyaya geçti. Rusya Savunma Bakanlığı, geri dönecek ilk grup arasında ülkenin tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov'un da yer aldığını bildiriyor. Akdeniz'den ayrılacak bir diğer savaş gemisi kruvazör Pyotr Velikiy.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un aktardığına göre, bu gemiler personelleri ile birlikte Rusya'daki konuşlanma noktalarına geri dönecek. Rusya lideri Vladimir Putin, Ankara ve Moskova'nın öncülüğünde bir ateşkes anlaşması imzalanmasıyla Suriye'deki Rus askeri güçlerinin kısmen geri çekilmesi kararını almıştı.

30 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkeste kısmi ihlaller olsa da silahlar büyük oranda sustu. Rejim ve Şii milisler, son günlerde Şam'ın kuzeybatısındaki su kaynağı Vadi Barada'yı almak için saldırıyor. Söz konusu bölge, Şam'a su sağlayan önemli nokta. Rusya, 2016 yazından itibaren Suriye'ye çok sayıda savaş gemisi göndermiş ve S-300 füze savunma sistemi yerleştirmişti. Akdeniz kıyısındaki Tartus'ta üssü bulunan Rusya, Halep'in rejimin eline geçmesinde kritik bir rol oynamıştı.