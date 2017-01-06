Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Wadi Barada vadisindeki su tedarikinin saldırıya uğramasının ardından Birleşmiş Milletler’den açıklama geldi. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan Mistura’nın Danışmanı Jan Egeland, su tedarikine zarar verilmesinin savaş suçu olduğunu kaydetti. Su tedarikinin kapatılmasının dramatik sonuçları olduğunu bildiren Egeland, 5.5 milyon kişiye saldırı, sabotaj ya da her ikisi nedeniyle su verilmediğini ifade ederek, “Sabotajı gerçekleştirmek ya da inkar etmek savaş suçudur. Su tedarikinin yeniden sağlanmaması durumunda siviller hastalıklardan etkilenecektir” dedi.Wadi Barada vadisindeki su kaynakları 22 Aralık’ta kapatılmıştı.