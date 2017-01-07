Irak devlet televizyonunun haberine göre, Ninova Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarullah, ordu birliklerinin Musul'un doğu yakasında yer alan El-Musenna Mahallesi'ni ele geçirdiğini belirtti.
Tümgeneral Numan Abduzzubai de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enbar vilayetinin batısında bulunan 7 köyün çatışma yaşanmadan DEAŞ'tan kurtarıldığını söyledi.
DEAŞ militanlarının bölgeden kaçtığını ifade eden Abduzzubai, kurtarılan köylerde bulunan silah ve mühimmata el konulduğunu kaydetti.