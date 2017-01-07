Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'de Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Münbiç ilçesinde, kimliği olmayan sivillere kendi mührünü bastığı sözde kimlikler dağıtıyor. Böylece örgüt, ABD'li yetkililerin "Münbiç'te PYD'li yok" açıklamalarını yalanlamış oldu.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Fırat Nehri'nin batısı kıyısında bulunan Halep'in Münbiç ilçesini, ABD'nin yoğun hava desteği ve askeri yardımlarıyla geçen ağustos ayında ele geçirmişti.

ABD, Münbiç'in DAEŞ'ten arındırılmasının ardından PYD/PKK'nın ilçeyi terk edeceği konusunda Türkiye'ye verdiği güvenceyi yerine getirmemişti.

Buna karşın ABD Dışişleri Bakanlığı, 7 ve 27 Eylül tarihlerindeki açıklamalarında örgütün Münbiç'i terk ettiğini iddia etmişti.

ABD yönetimi, 16 Kasım'da Başkan Barack Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün açıklamasıyla ağız değiştirmişti. McGurk, 16 Kasım'da, örgütün yerel unsurlara verdiği eğitimi tamamladıktan sonra ilçeden ayrılacağını duyurarak teröristlerin ilçedeki varlığını itiraf etmişti.

AA'nın Münbiç'te bilgi aldığı ve güvenlik nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, örgütün bölgeye yeni gelen veya kimliği bulunmadığını söyleyen sivillere, örgüte ait mühür basılmış kimlikler dağıttığını bildirdi.

20 Kasım tarihinde düzenlenen ve fotoğrafı sosyal medyada da paylaşılan bir sözde kimlik belgesinin ön yüzüne basılan mühürde, Arapça "Özerk Demokratik İdare" ve "Suriye Münbiç ve kırsalı İdari Meclisi" ifadeleri görülüyor.

Sözde belgenin arka yüzündeki mühürde de Kürtçe ve Arapça olarak, "Rojava Asayiş Güçleri Münbiç Asayişi" ve "Kobani Kantonu" yazıyor.

AA muhabirinin Kobani'de (Ayn el-Arab) yaşayan bir sakinden aldığı ancak güvenlik nedeniyle görüntüsünü yayınlayamadığı bir "kimlik belgesi" de benzer ifadeler içeriyor. 19 Eylül'de düzenlenmiş sözde belgede, "Kobani Kantonu Yürütme Meclisi" mührü bulunuyor.

Türkiye'de işlediği suçlar nedeniyle kaçan ve yasa dışı yollardan bölgeye gelen birçok kimseye de örgüt mührü taşıyan söz konusu "kimlik belgesi" dağıtılıyor.

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde kontrol ettiği bölgelere "batı" anlamına gelen "Rojava" ismini veriyor.

Örgüt, Halep ilinin kuzeydoğusundaki Kobani ilçesini ocak 2014'te "kanton" ilan etmişti.

İsviçre'deki federal yönetimden esinlenen "kanton" tabiri, bir ülkenin özerk birimlerini tanımlıyor.

Örgüt, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca Haseke, Kobani ve Fırat Nehri'nin batısındaki Afrin ilçelerine hakim.

PYD/PKK, Münbiç ilçesine komşu Bab'ı da alarak, Fırat Nehri'nin doğusu ve batısında ele geçirdiği bölgeleri birleştirmeyi hedefliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Özgür Suriye Ordusu'nun yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ise örgütün Bab'a ulaşmasına engel teşkil ediyor.

Türkiye, sınırı boyunca uzanacak bir "terör koridoru"na izin vermeyeceğini vurguluyor.