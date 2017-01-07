Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, desteklediği ana muhalefet partisi "Birleşik Ulusal Hareketi"nin 20 Ocak'ta Tiflis'te düzenleyeceği kongreye katılma talebinde bulundu.

Saakaşvili, kendi döneminde Tiflis Belediyesi Başkanlığı görevini yapan, yakın adamlarından Gigi Ugulava'nın Gürcistan Temyiz Mahkemesi'nin kararıyla bir buçuk yıllık soruşturmanın ardından serbest bırakılmasını sosyal medyadan kutladı.

Eski Cumhurbaşkanı mesajında, Eylül 2015 tarihinde farklı suçlamalardan dolayı tutuklanan Ugulava'nın hiçbir suç işlemediği halde, siyasi sebeble tutuklandığını belirtti.

Hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı için yaklaşık 3 yıldır Ukrayna'da yaşayan Saakaşvili, eski ekibinden Ugulava gibi birkaç kişinin daha Gürcistan hapishanelerinde siyasi mahkum olarak kaldığını savundu.

Eski Gürcistan Başbakanı ve iş adamı Bidzina İvanişvili'nin talimatıyla bu kişiler ve kendisi hakkında intikam amaçlı bir soruşturma açıldığını iddia eden Saakaşvili, "Biz, diğer siyasi mahkumların da derhal serbest bırakılmasını, benim de sorunsuz bir şekilde Gürcistan'a gelerek halkla görüşmek ve Birleşik Ulusal Hareketi'nin 20 Ocak tarihinde düzenlenecek kongresine katılmayı istemeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili, 2013'ün kasım ayında, yeni Cumhurbaşkanı Georgi Margvelaşvili'nin yemin töreninin ardından Gürcistan'ı terk etmişti.