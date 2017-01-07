Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak'ta yapılacak müzakerelerin katılımcıları konusunda, 1 Aralık'ta varılan mutabakata sadık kalınmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamda, Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres'e gönderdiği mektupta, Cenevre'de yapılacak müzakerelerde Kıbrıs'taki iki tarafın olacağı ve 12 Ocak'ta da 3 garantör ülkenin ekleneceği konusunda uzlaşma olduğunu, buna rağmen Rum toplumu lideri Anastasiadis'in Genel Sekretere gönderdiği bir yazı ile "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin" de kendisi tarafından temsil edileceğini iddia ettiğini, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Guterres'e gönderdiği mektupta Cenevre'de yapılacak olan müzakerelerin katılımcıları konusunda, 1 Aralık'ta varılan mutabakata sadık kalınmasının zorunlu olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, kendisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı olduğunu, Cenevre'de gerek şahsının gerekse de Anastasiadis'in toplum lideri sıfatlarıyla yer alacağını, BM'nin yıllardır süren iyi niyet misyonu çerçevesindeki bu uygulamanın aynen korunmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Mektubunda Guterres'i yeni başladığı genel sekreterlik görevi nedeniyle de kutlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarım yüzyıldır çözüm bekleyen Kıbrıs sorununun tarihi bir kavşakta bulunduğunu ve bu fırsatın değerlendirilmesi için politik kararlılık ve mutabakatlara bağlı kalınarak hareket edilmesinin şart olduğunu sözlerine ekledi.