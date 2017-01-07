Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da ev hapsindeki muhalif lider Mehdi Kerrubi'nin "İtimad-i Milli Partisi Genel Başkanlığı" görevinden istifasının partinin merkez konseyi tarafından kabul edilmediği bildirildi.

İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, İtimad-i Milli Partisi Merkez Konseyi, Kerrubi'nin istifasını değerlendirmek üzere toplandı.

Genel Başkan Yardımcısı Resul Muntecibniya toplantı sonunda Kerrubi'nin istifasının oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı.

Ev hapsi nedeniyle istifa etmişti

İran'da yaklaşık altı yıldır ev hapsinde tutulan muhalif lider Kerrubi, 27 Aralık'ta İtimad-i Milli Partisi'nin internet sitesinde yayımladığı bir mektupla genel başkanlıktan istifa ettiğini duyurmuştu.

Kerrubi mektubunda, "Yasa dışı bir şekilde 2011 yılında başlayan ve ne zaman sona ereceği belli olmayan ev hapsinde olmam sebebiyle partinin genel başkanlığından istifa ediyorum." ifadelerine yer vermişti.

Seçimlerden sonra çıkan olayları yönlendirmekle suçlanan Kerrubi ile diğer cumhurbaşkanı adayı Mir Hüseyin Musevi de 2011'den bu yana ev hapsinde tutuluyor.