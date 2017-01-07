Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail devlet radyosunun haberine göre, Siyonist Kamp Partisi Milletvekili Livni, Modi'in kentinde düzenlenen kültürel bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Başbakan Netanyahu, Başbakanlık makamında kalmak için ahlaki otoritesini kaybetti." ifadesini kullandı.

AHLAKİ OLMAYAN DURUMLARI MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN UĞRAŞTI

Haberde Livni'nin "Netanyahu, Amona yerleşim birimi davasında meşru olmayan şeyi meşrulaştırmaya çalıştı. İsrail askeri Elor Azaria davasında da İsrail Savunma Kuvvetleri içinde ahlaki olmayan durumları meşrulaştırmak için uğraştı." dediği aktarıldı.

"BAŞBAKAN MI YOKSA..."

"Netanyahu, Başbakan mı yoksa 'oligarşi' ya da 'para sahiplerinden' mi karar vermesi gerekir." diyen Livni, İsrail Başsavcısı Avihai Mandelblit'e, Netanyahu ile yürütülen mevcut soruşturmada en kısa sürede bir kararın alınması çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan ve “kasıtsız adam öldürmekten” suçlu bulunan İsrail askeri Azaria için af çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında önceki gün polise ikinci kez ifade veren Netanyahu'nun, iş adamlarından rüşvet aldığı ve hediyeler kabul ettiği şüphesiyle ikinci kez yapılan sorgusu yaklaşık 5 saat sürmüştü.