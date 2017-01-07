Trump, Twitter hesabından, başkanlık görevini devraldığında ABD'nin  Rusya ile kuracağı ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerde pozitifliğin sağlanmasının önemine  işaret eden Trump, "Sadece aptal insanlar Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın kötü  olduğunu düşünebilir." görüşüne yer verdi.

Dünyada yeterince sorun olduğunu ifade eden Trump, başkanlık görevini  yürütmeye başladığında Rusya'nın ABD'ye çok daha fazla saygı göstereceğini ve iki  ülkenin birçok sorunun çözümünde beraber çalışabileceğini belirtti.

Amerikan istihbarat birimleri, "Rusya'nın ABD'deki başkanlık  seçimlerine Trump’ın kazanmasını sağlamak için siber saldırılar yoluyla müdahale  ettiği" iddialarını içeren raporu açıklamıştı.