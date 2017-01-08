Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanında önceki gün gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan saldırgan Esteban Santiago’nun daha önce Amerikan ordusunda görev yaptığı, 2010-2011 yıllarında Irak’ta olduğu ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olan zanlının, geçtiğimiz yıl görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Santiago’nun Alaska’daki bir FBI bürosuna giderek “Devlet benim beynimi kontrol etmeye çalıştı. Bunun için DEAŞ videoları seyretmem için zorladılar” dediği ileri sürüldü. Bu saldırı sonrası ABD’de artan şiddet olayları tekrar tartışılmaya başlandı. Brennan Adalet Merkezine göre, geçen bir yılda ülke genelinde şiddet olayları yüzde 3,3, şehirlerdeki cinayetler ise yüzde 14 oranında yükseldi.