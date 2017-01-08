Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz yayın kurumu BBC'de yayınlanan "Andrew Marr" programına katılan Sturgeon, İngiltere Başbakanı Theresa May'in ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışıyla ilgili bir planı olmadığına inandığını kaydederek "Theresa May'in müzakere amaçlarıyla ilgili 6 ay öncesinde ne biliyorsam, şimdi de onu biliyorum. Bir planı olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

May: "AB’yi terk ediyoruz"

Birleşik Krallık'tan ayrılmayı 2014 yılında referanduma götüren ancak bağımsızlık için yeterli çoğunluğu sağlayamayan Sturgeon, Birleşik Krallık'ın Avrupa ortak pazarındaki yerini koruması gerektiğini ifade ederek "İngiliz hükümeti, ikinci bir bağımsızlık referandumu konusunda blöf yaptığımı sanıyorsa büyük hata yapıyor." dedi.



Sturgeon, Birleşik Krallık'ın ortak pazardan ayrılması durumunda İskoç halkına kendi geleceğini kendisini kontrol etme fırsatının sunulması gerektiğini söyledi.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta geçen haziran ayında yapılan AB referandumundan yüzde 52 oyla Brexit kararı çıkmıştı. İngiltere ve Galler’de Brexit oyları ağırlıktayken, İskoçya’da halkın yüzde 62'si AB üyesi olarak kalmaktan yana oy kullanmıştı.



May'in planı bekleniyor



Sturgeon bu hafta yaptığı bir diğer açıklamada, "yumuşak Brexit" seçeneğinin tercih edilmesi halinde ülkesinin Birleşik Krallık’tan bağımsızlığı için ikinci bir referandumu gündemlerinden çıkarabileceklerini söylemişti.



İngiliz hükümeti ise Brexit konusunda İskoçya ile özel bir anlaşma yapmanın gerçekçi olmadığını bildirmişti.



Birleşik Krallık hükümeti mart sonunda başlatmayı öngördüğü Brexit müzakereleriyle ilgili henüz ayrıntılı açıklama yapmış değil ancak kamuoyunda “yumuşak” ve “sert” olmak üzere iki seçenek tartışılıyor. Brexit'in ortak pazar ve gümrük birliği dahil AB'nin bütün kurumlarından çıkmayla sonuçlanmasını isteyen "sert" çevrelerin karşısında, ortak pazara erişimin sürmesi karşılığında AB ile arada belirli ölçüde bir serbest dolaşımın yürürlükte kalmasına izin verilmesini isteyen "yumuşak Brexitçiler" bulunuyor.



İngiltere Başbakanı May'in bu ay, Brexit süreciyle ilgili detaylı planını açıklaması öngörülüyor. May'in mart sonunda başlatacağı Brexit sürecinin en az iki yıl sürmesi bekleniyor.