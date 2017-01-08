Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CIA ajanı Robert David Steele, Türkiye'deki bir çok terör saldırı ve suikastın arkasında ABD ve NATO olabilir mi? sorusu üzerine, Bunun mümkün olduğunun altını çizerek, "Bir CIA ajanı olarak, CIA'in bu tür işler yaptığını söyleyebilirim. CIA para ve teknoloji sağlar ve sonrasında kirli işleri yapacak Suudi Arabistanlı, İsrailli, Belçikalı, Alman ve diğer ülkelerden insanlar var." dedi.

"ÜLKE OLARAK SALDIRI ALTINDASINIZ"

Daha fazla sahte bayrak saldırısına daha fazla suikasta daha fazla enerji kesintisi gibi sonuçlara neden olan elektronik saldırılara maruz kalacaksınız. Çünkü istikrarın temeli güvenliktir. Avrupa, Orta Asya, Arap ülkeleri ve Afrika arasındaki konumuyla Türkiye dünyanın merkezindedir. Giderek daha fazla kendini gösteren bir ülke haline geldiğinizi ancak bunun sonucunda bir asimetrik savaşla karşı karşıya kaldığınızı düşünüyorum. Bu durumda hiç kimsenin sizinle dost olduğunuzu varsayamazsınız."

"UTANIYORUM"

"ABD Hükümeti ve ABD Büyükelçiliği düzenli şekilde yalan söyler. Bir ABD vatandaşı olarak bu durumdan büyük bir utanç duyuyorum. Ben bir savaşın ortasındayım burada ABD istihbaratının başındaki kişi ABD Başkanına Rusya'ın ABD seçimlerini Hacklediği yönünde yalan söyledi. Amerika çok yalan söyler. Şunu anlamalısınız ki Kürtler bazıları tarafından terörist olarak değil özgürlük savaşçıları olarak görülmektedir."

"Bana göre ekonomik yaptırımlar bir aktif savaş yöntemidir. Bir devlerin bağımsızlığını engellen bir durumdur. Bu konuda Ekvator örneğinden bahsedebilirim. Bir yılınızı planlama için geçirirsiniz sonrasında size yaptırım uygulayan devletlerin tümünü sınırdışı edersiniz. Bağımsız Türkiye olarak onlara ihtiyacınız yok."

CIA TRUMP'I ADIM ADIM İZLİYOR

Donald Trump çok büyük bir potansiyeli sahip çünkü o beklenmedik bir şekilde seçildi. Büyün bahisçiler onun seçilmeyeceğini iddia ettiler. Seçilme şansının 1/20 ile 1/2000 arasında olduğu söyleniyordu. Sonuçta seçildi çünkü ulusal güvenlik Hillary Clinton'ın kullandığı elektronik oy sahteciliğini durdurdu.

Clinton bu yöntemle 13 eyalette Sanders'in önüne geçmişti. Trump aynı zamanda ulusal güvenlik ajansındaki iyi adamlar ve ulusal demokratik komitedeki bazı kişiler tarafından sızdırılan e-mailler sayesinde kazandı.

"TRUMP SUİKASTA UĞRAYABİLİR"

Ben de ulusal istihbarat teşkilatı liderinin yalancı olduğunu ilan eden sürecin içindeyim. Donald Trump'a yalan söylüyorlardı, bu durum sorunlara yok açtı. Donald Trump, Goldman Sachs tarafından esir alınmıştır. Kendisinin etrafı halihazırda düzenin adamları tarafından sarılmış durumda ve kendisine ulaşan bilgiler bu yolla filtreden geçiriliyor. ABD gizli servisi zaten şu anda onun nereye gideceğini ve kiminle buluşacağını kontrol ediyor. Donald Trump zannediyorum ki suikasta uğrayan John F. Kennedy'den sonra kontroletmekte en zorlanacakları başkan. Kendisi herhangi bir zaman suikasta uğrayabileceğini biliyor.

Trump'ın Avrupa'daki, Orta Doğu'daki üstlerimizi kapatmak ve NATO'yu bitirmek istediğini düşünüyorum. Ancak aynı zamanda Lynn Rothschild ve Evelyn Rothschild'in bu konu hakkında konuşmasını engellemek için ona 20 milyar dolar verebileceğini de biliyorum. Şu anda zar atılacak ve sonucunu bekleyeceğiz.

ABD bir demokrasi değil. ABD Rothschild'lerin kontrolündeki bankaların yönettiği iki partili Tiranlıkla yönetilen, Faşist ve kurumsal bir devlettir. Hal böyleyken bizim Türkiye'yi eleştirme hakkımız yok. Benim bakış açıma göre Türkiye kesinlikle merkezi bir ülke. Türkiye, Orta Doğu'da yeniden düzen sağlayıcı rolünü aldığı müddetçe işlediği her türlü günah affedilmeli diye düşünüyorum. Orta Doğu'da düzen sağlayıcı bir role bürünmek için de Rusya ve İran ile işbirliğini güçlendirirken Suudileri ve İsrail'i de yeniden dar bir alana sıkıştırması gerekiyor.

"OBAMA BİR KUKLA"

"O Wall Street'in bir uşağı. Ona ne söylenirse onu yapıyor. Ayrıca onu kandırdılar. Obama bütün dürüstlüğünü kaybetti. Rusya’ya karşı uygulanan bu yaptırımlar Obama’nın savaş tamtamları çalan Neocon’ların amaçlarına hizmet ettiğini gösteriyor. Bunlar General Wesley Clark’ın Amerikan hükümetini işgal ettiği belirttiği insanlar. Obama bu işi para için yapıyor. Bunu şahsi prensipleri çerçevesinde yapmıyor. Ben Başkan Putin’in bu olgun davranışını selamlıyorum. Artık onun da yapması gereken tek şey Trump’ın ofisini devralmasını beklemek. Trump görevi devraldığında bu yaptırımları geri alacak. Ancak bir sorunumuz var. Trump’ın ABD hükümetindeki en büyük düşmanları demokratlar değil, Cumhuriyetçiler. Hem demokratlar hem de Cumhuriyetçiler bankalar tarafından bir iş modeli olarak uygulanan savaş pratiklerini destekliyor. Şu a itibariyle gerçekten uluslararası açık kaynaklı bir istihbarat ağına ihtiyacımız var. Bu istihbarat ağı ABD halkına sistemin ne derece çürümüş olduğunu ayna beyan anlatmalıdır. Bunu yaparken Goldman Sachs’tan başlayıp Cumhuriyetçi Ulusal Komite’ye kadar detaylı bir biçimde anlatmalıdır. Ben bir sonraki E-Posta sızıntılarının Cumhuriyetçilerle ilgili olacağını düşüyorum."

DEAŞ'I ABD KURDU

"Şimdi bunu 3 parçaya bölelim. DEAŞ'ı üç soruyla analiz edebilirsiniz; Onları kim kurdu? Onları kim kontrol ediyor? Ve onlardan kim fayda sağlıyor?"

"Suudi Arabistan ve ABD DEAŞ'ı kurdular. Bu gerçek hakkında aklınızda en ufak bir soru işareti olmasın. DEAŞ büyük çoğunlukla Suudi Arabistan ve İsrail tarafından kontrol ediliyor. İsrail bir takım memurlarını DEAŞ ile alakalı konularda özellikle görevlendirdi. DEAŞ aslında aynı zamanda bölünmüş bir çete. Dolasıyla tam anlamıyla kontrol edilebileceklerini düşünmüyorum. Rusya’nın gücünü göstermek konusunda harika bir iş çıkarttığını düşünüyorum ancak bizim Halep’te yaptıklarımız gerçekten çok üzücü. "