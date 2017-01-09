Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) dışına çıkması, diğer ülkelerdeki aşırı sağ politikacıların da İngilizler gibi referandum yaparak birlikten çıkmak istemeleri ile başlayan tartışmalar sürerken son durumla ilgili en çarpıcı açıklama Almanya’dan geldi. Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisinin iktidar ortağı olan Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) lideri Sigmar Gabriel, Avrupa Birliği’nin geleceği ile ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Der Spiegel dergisine konuşan Gabriel, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin mali açıklarını azaltmaya yönelik çabalarının Avrupa’yı siyasi risklerle karşı karşıya bıraktığını açıkladı. Daha önce de Ekonomi Bakanlığı yapan Gabriel “Avrupa her zamankinden daha çok bölünmüş durumda. Tam anlamıyla bir bütünlükten bahsetmemiz artık mümkün değil. Maalesef Avrupa Birliği’nin dağılma ihtimali ufukta belirdi” dedi. Daha önce de Ekonomi Bakanlığı yapan Gabriel, “Geçmişte Başbakan Merkel’e hangisinin Almanya için daha zararlı olacağını sormuştum: Fransa’nın yarım puan daha fazla bütçe açığı vermesi mi yoksa aşırı sağcı Marine Le Pen’in Cumhurbaşkanı olması? Bu güne kadar bir cevap alamadım” ifadelerini kullandı. Eylül ayında gerçekleşecek federal seçimlerde, SPD’nin Merkel’e karşı adayı olması beklenen Gabriel muhafazakârların yatırımdan çok mali disipline önem vermesinin Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı liderlerin başa gelmesinde etkili olduğunu açıkladı.