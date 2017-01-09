Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin önemli gazetelerinden Washington Post’un Orta Doğu’daki kıdemli isimlerinden Beyrut Büro Şefi Liz Sly, ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD ve onun askerî kolu YPG’ye yardım etmekle bölgeyi âdeta yeni bir ateşe sürüklediğini ifade etti. “ABD’nin askeri yardımı, Suriye’deki solcu Kürt milislerin büyük emellerini besliyor” başlıklı makalede Sly, son 2 yılda Amerikan ordusundan “DEAŞ’la mücadele kapsamında” askerî destek ve eğitim alan YPG’nin, Arapların ağırlıkta olduğu birçok bölgeye yayıldığını vurguladı ve “ABD yardımının PYD’nin bölgesel emellerine hizmet ettiğine” işaret etti. “Kürt savaşçıların, geleneksel olarak Kürtlerin olduğu yerlerden ziyade Arapların yoğunlukta olduğu bölgeleri ele geçirmesi, sadece uzun sürecek bir etnik düşmanlığı değil, aynı zamanda daha geniş bir çatışmayı körüklüyor” diyen Sly, bu yayılmacı politikanın, NATO müttefiki Türkiye kadar bölgedeki yerel unsurları da ciddi şekilde rahatsız ettiğini yazdı.

AMERİKA ÇELİŞKİ DOLU

Sly, şöyle devam etti: Obama yönetimi, Kürtlere yapılan yardım sebebiyle Ankara’nın tepkilerine karşılık Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) adı altında yardımlar yapmaya başladı. Ancak Amerikalı yetkililerin de kabul ettiği gibi Kürtler, SDG koalisyonunun 4’te 3’ünü oluşturuyor ve bu da onları, Amerikan askerî desteğinden en fazla faydalanan kesim yapıyor. Bu da, ABD’nin ‘YPG’ye silah vermiyoruz’ sözlerini geçersiz kılıyor. Washington yönetimi hem terör örgütü diyerek DEAŞ’la mücadele ettiğini söylüyor hem de PKK’nın elebaşı Öcalan’ı lider olarak kabul etmiş bir başka terör örgütü PYD/YPG’ye destek vererek ne kadar büyük çelişki içerisinde bulunduğunu sergiliyor. ABD özel kuvvetleri terör örgütü PYD/YPG’ye sadece askeri destekle vermekle kalmıyor aynı zamanda ideolojik eğitim yardımı da sağlıyor. Ayrıca bir süre önce ABD’nin Menbiç’te eğittiği 250 kişilik özel bir YPG grubu, DEAŞ’ın elindeki Rakka’da savaşmak yerine Halep’e Türkiye’nin desteklediği muhaliflerle savaşmak üzere gönderildi. Bütün bunlar da ABD’nin bölgedeki politikasının çelişkiler üzerinde kurulu olduğunu ortaya koyuyor.