Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florida eyaletinin Orlando kentindeki Princeton Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldiği belirtilen olayda, polis memuruna ateş açıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan polis memuru kurtarılamadı.

Saldırıya ilişkin yapılan ilk açıklamada, hastaneye kaldırılan polis memurunun kimliği belirtilmezken, zanlının, polisin "adam öldürmek" suçundan aradığı Markeith Lloyd olduğu bildirildi.

Lloyd'un aralık ayında 24 yaşındaki hamile kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle arandığını bildiren Orlando polisi, zanlının silahlı olduğu uyarısında da bulundu.

Markeith Lloyd'u yakalamak için operasyon başlatan polis, halka çağrı yaparak, zanlının yakalanması için yardım istedi.