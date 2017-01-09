Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemenli anneler, Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih güçleri tarafından kaçırılan çocuklarının serbest bırakılmasını talep etti.

Kaçırılanların Anneleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "2016 geçti ama acılarımız geçmedi. Koca bir yıl geçti, binlerce evladımız kaçırılmış, Husiler ve Salih güçlerinin hapislerinde zorla kaybedilmiş durumdalar. Kaçırılan ve zorla kaybedilenlerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz." denildi.

Bu kişilerin, çeşitli işkencelere maruz kaldığı, sistematik olarak aç bırakıldığı, zincirlere vurulduğu belirtilen açıklamada, söz konusu işkenceler nedeniyle 72 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, kaçırılanlar ve zorla kaybedilenler konusunun, siyasi müzakerelerde ikincil bir mesele olarak görüldüğü vurgulanarak, "İşlenilen bu suçlara, uluslararası ya da yerel insan hakları örgütleri tepki göstermedi. Devam eden bu kaçırma olayları için bir caydırıcılığın da olmaması suçun işlenmeye devam etmesini teşvik ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Yemen'de çocukları kaçırılan anneler, onların serbest bırakılmaları için birlikte hareket etmek amacıyla Nisan 2016'da başkent Sana'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.