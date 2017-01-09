Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan Eğitim Bakanı Yardımcısı Asadullah Muhakkik Cahani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör tehdidi nedeniyle ülke genelinde bin 5 okulda eğitim verilemediğini söyledi.

Açık okulların yüzde 40'ında derme çatma çadırlarda eğitim verildiğini belirten Cahani, Eğitim Bakanlığının bu sorunların giderilmesi için çalışmalar yaptığını kaydetti.

İllere göre kapalı okul sayısı

Afganistan'da artan terör tehdidi nedeniyle eğitimin verilemediği en çok okul Kandahar vilayetinde bulunuyor. Kandahar'ın bazı ilçelerinde Taliban örgütünün etkili olması nedeniyle 150 okul açılamıyor.

Zabul vilayetinde 140 okul, Helman vilayetinde de 105 okulda eğitim verilemiyor.

Öte yandan başkent Kabil, ülkenin kuzeyindeki Belh ve Panşir vilayetlerindeki okullar açık ve eğitimlerine devam ediyor.

Eğitim Bakanlığı verilerine göre, ekonomik ve güvenlik problemleri nedeniyle okula gidemeyenlerin sayısı 3 milyona ulaştı.

Afganistan'da 16 bin okulda 10 milyon öğrenciye 200 bin öğretmen ders veriyor. Bu okullardan her yıl 64 bin kişi mezun oluyor.

Bakanlık verilerine göre, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı okuma yazma bilmiyor ve bu da 10 milyondan fazla kişiye tekabül ediyor.

Taliban döneminde medreselerde dini eğitime ağırlık verilmiş, sadece 3 bin 400 okul açık tutulmuştu.

Taliban rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde onlarca okul teröristler tarafından kullanılamaz hale getirildi.