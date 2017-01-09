Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşundan (UNRWA) yapılan yazılı açıklamada, Filistin, Doğu Kudüs toprakları ve Suriye'deki savaştan zarar görenler ile Ürdün ve Lübnan'a göç eden Filistinlilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için 813 milyon dolarlık finansmana ihtiyaç olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu meblağın 402 milyon dolarlık kısmının Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki mültecilerin hizmetine tahsis edileceği, 411 milyon doların ise Suriye'deki 430 bin Filistinli mültecinin temel ihtiyaçları ve insani yardımlara ayrılacağı, Lübnan ve Ürdün'e sığınan 47 bin mülteciye de hizmet sunulacağı kaydedildi.

UNRWA, uluslararası topluma mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için acil destek çağrısı yaptı.