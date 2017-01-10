Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesi ile Amerikalıların Damuş ve Muğniye ile irtibatı yasaklanmakla birlikte, onların ABD'de varsa tüm mal varlığının dondurulmasının da kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın dış ilişkilerden sorumlu üst düzey yetkililerinden biri olduğu iddia edilen Damuş'un aynı zamanda Hasan Nasrallah'ın da yardımcılarından olduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, Hizbullah'ın eski komutanlarından Mustafa Bedreddin'in yeğeni ve İmad Muğniye'nin oğlu olduğu belirtilen Mustafa Muğniye ile ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"'Mustafa Muğniye, bir zamanlar Hizbullah'ın terör faaliyetlerinin alt yapısına yardım etmek üzere örgütün Golan Tepeleri'ndeki operasyonlarını yönetiyordu."