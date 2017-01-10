Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD başkanı seçilen Donald Trump, damadı Jared Kushner'i Beyaz Saray'daki en önemli pozisyonlardan biri olan "başkan başdanışmanlığı" görevine getireceğini açıkladı.Trump, 35 yaşındaki damadı Kushner'i "başkan başdanışmanlığı" görevine getireceğini yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Açıklamasında, Kushner ile ilgili "Yönetimimde kilit öneme sahip bir rolde yer alması gurur verici" ifadelerini kullanan Trump, Kushner'in tüm ekibiyle uyum içinde çalışacağına inandığını vurguladı.

Beyaz Saray'daki görevi için hükümetten herhangi bir maaş almayacağı belirtilen Kushner, başkan başdanışmanı olarak Trump'ın daha önce seçtiği müstakbel özel kalemi Reince Priebus ve müstakbel baş stratejisti Steve Bannon ile en kritik iç ve dış politika konularında ABD'nin yeni başkanına danışmanlık yapacak.

Ticari pozisyonlarından ayrılacak



Ailenin emlak şirketinde ve New York Observer gazetesinde ticari pozisyonları olan Kushner'in bu görevlerinden en kısa zamanda istifa etmesi bekleniyor.1967 yılında çıkarılan yasaya göre, ABD'de hükümet yetkililerinin akrabalarını yönetim kademelerinde işe almalarına izin verilmiyor ancak yasada bazı pozisyonlarla ilgili boşluklar bulunuyor.Trump'ın ön seçim kampanyasında etkili bir rol oynayan Kushner'in 20 Ocak'tan sonra Beyaz Saray'da nasıl bir etkinlik göstereceği, kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor.