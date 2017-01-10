Kolombiya'nın orta kesimlerinde turistik asma köprünün ters dönmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.Yetkililer, Villavicencio kenti yakınlarındaki köprünün aşırı kalabalık nedeniyle ters döndüğünü açıkladı.Yaklaşık 80 metre yükseklikten uçuruma düşen ikisi çocuk 11 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.Yaralıların durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.