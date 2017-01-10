Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, başta ABD olmak üzere tüm dünyanın karşı olduğu 'kıtalararası balistik füzeleri istedikleri zaman liderleri Kim Jong-un'un istediği yerden ateşleyebileceklerini' açıkladı

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA’ya göre, Kuzey Koreli yetkililer, 'kıtalararası balistik füzelerin test atışlarını istedikleri zaman ve lider Kim Jong-un’un istediği yerden yapabileceklerini' söyledi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, füze programını geliştirilmesinde ve mevcut tabloda 'tek suçlunun ABD olduğu' ifade edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl mesajında, kıtalararası balistik füze (ICBM) test etmeye çok yakın olduklarını açıklamasına ABD’li yetkililerin yanı sıra Çin ve Güney Kore’den de sert tepkiler gelmişti.