Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Halk Partisi yöneticilerinden Halid Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah erken saatlerde Faria Mülteci Kampı'na girerek Muhammed es-Salihi (32) adlı Filistinlinin evine baskın yaptığını söyledi. İsrail güçlerinin evde arama yaptığı sırada çıkan arbedede Salihi'yi silahla vurduklarını ifade eden Mansur, askerlerin yaralı Filistinliye müdahale edilmesine de izin vermediğini aktardı. Ölen Filistinlinin cenazesinin Batı Şeria'da bulunan Tubas Türk Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Salihi'nin daha önce İsrail hapishanelerinde yaklaşık üç yıl kaldığı öğrenildi. Öte yandan İsrail radyosu, Salihi'nin "bıçaklı saldırı girişiminde" bulunduğu iddiasıyla askerler tarafından vurulduğunu öne sürdü.