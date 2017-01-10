Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKSİ 20 SANTİGRAT ÖLÇÜLDÜ

Polonya'da pazar günü sıcaklıklar 0'ın altında 20 santigrat dereceye indi. Dondurucu havalar ülkede 10 kişinin canını aldı.

EVSİZLER CAN VERDİ

Çek Cumhuriyeti'ndeyse geçtiğimiz cumadan beri donarak ölen kişilerin sayısı 6'ya yükseldi. Bu rakamın 4'ünü başkent Prag sokaklarındaki evsizler oluşturdu.

ANTARTİKA'YI ARATMADILAR

Balkanlarda da termometre eksi 30 dereceleri gördü. Makedonya eksi 28, Sırbistan ise eksi 33 dereceyle Antarktika'yı aratmadı. Dondurucu havalara eşlik eden tipi ise Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı adeta felç etti.

ÜLKEDE ALARM VERİLDİ

Pazar gecesi Romanya'da sıcaklıkların ekşi 29 dereceye kadar gerilemesi ülkeyi alarma geçirdi. Birçok ana arter ulaşıma kapatıldı. Uçuşlara ise ara verildi. Tatil edilen okullar kapılarını ancak pazartesi açabildi.

SOĞUKLAR İTALYA'YI DA VURDU

Soğuk havalar İtalya'yı da ağır vurdu. Kar yağışından dolayı hayatın durduğu ülkede 7 kişi yaşamını yitirdi. Bari ve Brindisi havaalanları kar ve tipi nedeniyle kapatılırken tren hatlarını besleyen elektrik tellerinin kopması da yolcuların garlarda saatlerce beklemesine neden oldu.