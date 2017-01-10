Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD uçaklarının 29 Eylül'de Deyr Ez Zor'da Suriye ordusuna ait mevzileri vurduğunu ve bunun ardından DEAŞ'in taarruza geçtiğini anımsatan Gerasimov, bunun bir örneğinin de İdlib'de yaşandığını vurguladı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, "3 Ocak'ta ABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçakları Rusya'ya bildirimde bulunmadan İdlib'in Sarmada yerleşim birimine bombardıman düzenledi. Ateşkes anlaşmasına dahil olan bu yerleşim birimine yönelik saldırıda 20'den fazla sivil hayatını kaybetti" dedi.