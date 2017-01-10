Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de ihtiyaç duymalarına rağmen ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden destek görmediklerini söyledi.

Moskova'da katıldığı bir toplantıda konuşan Şoygu, Suriye'de geçen yıl Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirlediği görevleri yerine getirdiklerini belirterek "Koalisyonun desteğine gereksinim duyduk ancak ne yazık ki bu desteği göremedik. Bu durum, tüm gücümüzü ve imkanlarımızı kullanmamızı gerektirdi. Gelecekte de imkanlarımızı sonuna kadar zorlayacağız." ifadesini kullandı.

Şoygu, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın Rusya'nın terörle mücadeleye katkısının sıfır olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin, mevkidaşının dikkatli bir değerlendirmede bulunmadığı ve "ülkeleri karıştırdığı" yorumunu yaptı.