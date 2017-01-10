Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin cenaze töreni reformist lider Seyyid Muhammed Hatemi ve ev hapsindeki muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'ye destek gösterisine dönüştü.

İran'da pazar günü hayatını kaybeden Rafsancani'nin cenazesi, sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi'ndeki Cuma namazgahında İran lideri Ali Hamaney'in kıldırdığı cenaze namazının ardından binlerce kişinin katıldığı törenle kentin güneyindeki Ayetullah Humeyni'nin türbesine götürüldü.

"Bugün aza günüdür"

Bu sırada, cenaze törenine katılan bir grubun, muhalif lider Musevi ve eski cumhurbaşkanlarından Hatemi lehine, "Haşimi'nin vasiyeti, Hatemi'yi savunmaktır", "Bugün aza günüdür, Musevi ve Kerrubi'nin azasıdır" şeklinde sloganlar atması dikkati çekti.

Tören alanına getirilen hoparlörlü araçlardan yüksek seste verilen ilahiler de reformist lider Hatemi ve ev hapsindeki Musevi lehine atılan sloganları bastırmaya yetmedi.

Yaralananlar oldu

Cenaze töreninde çok sayıda asker ve polis görev yaparken, tabutu taşıyan aracın İnkılab Caddesi'nde ilerlediği sırada meydana gelen izdihamda yaralananlar oldu.

Süleymani hazır bulundu

Törende üst düzey yetkililer arasında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani de hazır bulundu.

Rafsancani'nin reformistlere yakınlığıyla bilinen kızı Faize Rafsancani ise içinde bulunduğu otobüsten cenazeye katılan vatandaşları selamladı.

Humeyni'nin türbesinde defnedildi

Rafsancani'nin cenazesi, öğle namazı sonrası kentin güneyinde bulunan Ayetullah Humeyni'nin türbesinde defnedildi.

Musevi 6 yıldır ev hapsinde

İran rejimi, Musevi'nin 2009 yılında katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası çıkan olayları "fitne" olarak isimlendiriyor. Musevi, "fitne önderi" suçlamasıyla yaklaşık 6 yıldır ev hapsinde tutuluyor. Musevi'yi desteklediği gerekçesiyle siyasal ve sosyal faaliyetlere katılması sınırlanan eski Cumhurbaşkanı Hatemi hakkında da ülkede görüntü yasağı uygulanıyor.

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu 82 yaşında hayatını kaybetmişti.