Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Alabama eyaletindeki bir bankaya soygun niyetiyle giren silahlı bir kişi içerideki çalışanları rehin aldı.

SOYGUNCU GÖZALTINA ALINDI

Rehine krizi yaklaşık 3 saatin ardından sona ererken; çalışanlar güvenli bir şekilde kurtarıldı, silahlı soyguncu da gözaltına alındı.

CBS News’in Tuscaloosa polisine dayandırdığı haberinde, en az bir silahlı saldırganın Credit Union şubesine hırsızlık amacıyla girdiği ve belirsiz sayıdaki çalışanı rehin aldığı aktarıldı.

​Olayın yerel saatle 08.00 sıralarında başladığı belirtildi. Bankanın yakınlarındaki Alabama Üniversitesi giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Tuscaloosa Polis Departmanı’ndan Teena Richardson, yerel saatle 11.45’te yaptığı açıklamada rehine krizinin sona erdiğini ve içerideki 8 çalışanın da güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Silahlı soyguncunun gözaltına alındığı ifade edildi.