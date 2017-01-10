Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin çıkarttığı Terörle Mücadele Kanunu'na (TMK) Avrupa Birliği çok sert tepki göstermiş, hatta bu kanun sebebiyle vize muafiyetini askıya almışlardı. Vize muafiyetinin sağlanması için Türkiye'nin TMK'dan vazgeçmesini istemişlerdi.

ALMANYA DA TMK ÇIKARIYOR

Avrupa'da Türkiye'yi en sert şekilde eleştiren ülkelerin başında gelen Almanya, Berlin saldırısından sonra TMK çıkarmaya hazırlanıyor.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Adalet Bakanı Heiko Maas, yaptıkları görüşmede, "tehlikeli" addedilen ve sınır dışı edilemeyen kişileri izlemeye ilişkin bir dizi güvenlik yasasının sertleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

DAHA KOLAY GÖZALTI İMKANI VE DAHA UZUN GÖZALTI SÜRELERİ

Maiziere, Maas ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, sınır dışı edilmeden önce tehlikeli olarak değerlendirilen kişilerin gözaltı süresinin uzatılabileceği ve Almanya için tehdit oluşturan veya terör saldırısı yapabileceği değerlendirilen kişilerin daha kolay gözaltına alınması yönünde mutabakat sağlandığını söyledi.

ELEKTRONİK AYAK BİLEKLİĞİ UYGULAMASI

"Tehlikeli" olarak kabul edilen veya mahkum edilen kişileri izlemek için elektronik ayak bilekliği takılması uygulamasının getirileceğini belirten Maiziere, federal düzeydeki yasal düzenlemelerin boşlukta kalmaması için eyaletlerin yasalarında da değişiklik yapılmasını istedi.

Maiziere, kimliğini gizleyen sığınmacılara da ülkede belirli yerlerde kalma zorunluluğunun getirilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

İŞBİRLİĞİ YAPMAYAN ÜLKELERE YAPTIRIM

Almanya'da iltica talepleri reddedilen kişileri kabul etmeyen ve işbirliği yapmayan ülkelere yaptırım uygulanmasını isteyen Maiziere, bu ülkelere daha az yardım yapılacağını kaydetti.

VİZE TEHDİDİ KULLANILABİLECEK

Adalet Bakanı Maas da, kendi vatandaşlarını almayan ülkelere yönelik ekonomik yardımların durdurulması ve vize konusu gibi birçok önlemin alınabileceğine işaret etti.

"BERLİN SALDIRISININ TEKRARLANMAMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPMALIYIZ"

Berlin'deki saldırının tekrarlamaması için her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Maas, elektronik ayak bilekliğinin tam anlamıyla bir çare olmadığı, ancak bununla güvenlik birimlerinin çalışmasının kolaylaşacağını savundu.

BU TEDBİRLER EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇECEK

Söz konusu yasal düzenlemeleri kısa sürede gerçekleştireceklerini ifade eden Maas, bu yasal değişiklerin bir paket halinde meclise gelmeyeceğini, bazı önlemlerin zaten bakanlıkların hazırladığı tasarılarda yer aldığını ifade etti.

MERKEL HÜKÜMETE TALİMAT VERMİŞTİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’deki saldırıdan sonra hükümetin önlemler alma konusunda hızlı bir şekilde harekete geçmesini istemişti.

Alman güvenlik kaynakları "tehlikeli" 548 kişinin bulunduğu, bunlardan 62'sinin iltica talebi reddedilmiş kişiler olduğunu duyurmuştu.

19 Aralık'ta başkent Berlin'de Noel pazarında 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının zanlısı Tunuslu Anis Amri’nin Tunus’un gerekli evrakları göndermediği için sınır dışı edilemediği belirtilmişti.