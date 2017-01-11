Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de başkan seçilen Donald Trump’ın göçmenlere yönelik politikaları kapsamında ülkeye çalışmak için gelenlere verilen vize türlerinden H-1B’yi sınırlandırmayı, gerek görülürse kaldırmayı planladığı bildirildi. Washington Post gazetesinin haberinde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD’deki okullarında görevlendirmek üzere özellikle Türkiye’den getirdiği öğretmenler için alınan H-1B vizesine, Trump yönetiminin bu vize türüne “suistimal edildiği için” karşı çıktığı belirtildi. Trump, H-1B vizesini “ucuz iş gücü” ve “büyük bir suistimal” olarak nitelendirdi. Trmup, sözkonusu vize için “Birileri tarafından çok iyi kullanılmış” dedi. Trump’ın bu sözleri ABD’de en çok “FETÖ’ye darbe geliyor” şeklinde yorumlandı. FETÖ’nün de ABD’deki okul ve firmalarında görevlendirmek üzere dış ülkelerden getirdiği kişiler için aynı vize türüne başvurduğu ve şu ana dek alınan vizelerin binleri aştığı belirtiliyor. FETÖ’nün ABD’de kendine bağlı sözleşmeli (Charter) okullar ve firmalar için, Google gibi şirketlerden bile daha fazla kişi getirdiği ve gelen kişilerin çoğunun da iyi eğitimli olmadığı ve İngilizceyi bile zorlukla konuştuğu biliniyor. Yeni işçi yasasının onaylanması durumunda örgütün bundan sonra aynı yollarla çalışan getirmesi mümkün olmayacak ve hali hazırda H-1B vizesine sahip FETÖ üyelerinin vize yenileme başvuruları onaylanmayacak.

ETİYOPYA DA HAREKETE GEÇTİ

Bu arada, FETÖ okullarını kapatan ülkeler listesine Etiyopya da eklendi. Etiyopya Başbakanı Desalegn, ülkedeki FETÖ'ye ait okulların devri konusunda yasal süreci işleteceklerini açıkladı. Böylece FETÖ’ye ait okulların devrine ilişkin 8 Afrika ülkesi ile mutabakat sağlandı.