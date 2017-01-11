Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray Caso, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte ülke ekonomisindeki olumsuz havanın dağılması için Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) şartlarını yeniden müzakere etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Caso, Meksika yayın organı Radio Formula'ya verdiği demeçte, Trump'ın başkan seçilmesinin Meksika ekonomisi üzerinde "büyük bir belirsizlik" yaşattığını ve bunu giderilebilmesi için NAFTA şartlarının yeniden müzakere edilmesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın Meksika'ya yatırım yapan Amerikan şirketlerini vergiyle tehdit etmesinin kaygı yaşattığını belirten Caso, "Yeniden müzakere süreci, belirsizliğin giderilmesi için hayati önemde. Bu yüzden en kısa zamanda müzakerelere başlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Caso, NAFTA'nın yeniden müzakere edilmesinin Meksika'ya ciddi kazanç sağlayabileceğini savundu.

Trump'la sınıra kurulacak duvar konusunda da müzakere edebileceklerini belirten Caso, duvarın masraflarını ödemelerinin söz konusu olamayacağını vurguladı.

ABD'ye satışlar, Meksika'nın toplam ihracatının yüzde 80'ini, gayrisafi hasılasının ise yüzde 29'unu oluşturuyor. NAFTA sayesinde bu ticaret, gümrük kısıtlamalarından bağımsız olarak gerçekleşiyor.