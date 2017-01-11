Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ülkede "Obamacare" adıyla bilinen sağlık reformunun iptalinin gelecek hafta ABD Kongresi'nde oylanmasının gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray'daki koltuğuna 10 gün sonra oturacak Cumhuriyetçi Partiden işadamı Trump'ın, New York Times'a verdiği mülakatta, ABD Kongresi'nde çoğunluğu ele geçiren Cumhuriyetçilerden, Obamacare'in yürürlükten kaldırılması için gelecek hafta parlamentoda oylama yapılmasını talep ettiği bildirildi.

Trump, Obamacare'in iptalinin "çok hızlı" olmasının beklediğini kaydederken, yerine konulması planlanan yeni sağlık sigortası sisteminin yürürlüğe girmesinin haftalar sürmesi halinde bunun "çok uzun" olacağını ifade etti.

Obamacare'in iptalinin ve yeni bir sistemle değiştirilmesinin aynı anda olması gerektiğini savunan Trump, bunun için ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçilerle Demokratların birlikte çalışması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan, uzmanlar, ABD Kongresi'ndeki bazı Cumhuriyetçilerin yeni bir sağlık sisteminin oluşturulmadan Obamacare'in iptalinde çekimser kalabileceklerine işaret ederek, Trump'ın taleplerinin hızlı şekilde yerine getirilmesinin zor olduğuna dikkati çekti.

Cumhuriyetçi Parti'den olan Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da, yaptığı açıklamada, Obamacare'in iptalinin ve yeni bir sistemle değiştirilmesinin aynı anda olması gerektiğinde Trump'la aynı fikirde olduğunu belirtmiş; ancak, Cumhuriyetçilerle Demokratların yeni bir sağlık sistemi üzerinde anlaşmaya varabilmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulamıştı.

Obamacare'in iptali halinde, ABD'de 23 milyon insanın sigortasız kalması beklenirken, Trump hükümetinin bütçe açığının artması ve ABD ekonomisinde milyarlarca dolar zarar oluşması öngörülüyor.