Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2017-2018 dönemi üyeliğiyle ilgili, tüm üye ülkelerle açık, objektif, dengeli, yapıcı işbirliği içerisinde çalışacağını bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, New-York'ta düzenlenen "Çatışmaların engellenmesi ve barışın korunması" konulu toplantıda Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in, ülkesinin BMGK'daki yeni görevine ilişkin mesajı Dışişleri Bakanı Kayrat Andrahmanov tarafından okundu.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev mesajında, Kazakistan’ın BMGK gündemine uygun olarak ve tarafsız çalışacağını belirtirken, “Astana, uluslararası barış ve güvenliğin pekiştirilmesi ve uzlaşının sağlanmasında katkıda bulunmak için tüm BMGK üyeleriyle işbirliği yapmaya hazır.” ifadelerine yer verdi.

Kazakistan’ın nükleersiz bir dünyanın inşası ve küresel savaş tehditlerinin önlenmesinde katkı sağlayabileceği vurgulanan mesajda, Afganistan’daki istikrarın desteklenmesi ve Orta Asya bölgesindeki barışın sağlanması konularında Astana'nın öncülük edebileceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'ın mesajında, “Kazakistan BGMK'nın öncelikli alanlarda tüm üyelerle açık, objektif, dengeli, yapıcı bir işbirliği içinde çalışacaktır. Kazakistan, dünyadaki barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik inisiyatiflerinin de ortakları tarafından desteklenmesini arzu ediyor." ifadesi kullanıldı.