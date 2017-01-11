Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya, 83 yaşındaki İmparator Akihito’nun gelecek yıl tahtan çekilebilmesi için yasal düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor.

BBC'nin haberine göre, Japon hükümeti, geçen yıl ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle artık tahtan çekilmek isteğini ima eden İmparator Akihito'nun yerine oğlu Veliaht Prens Naruhito'nun tahta çıkması için yasal düzenleme yapacak.

Kabine Baş Sekreteri Yoşihide Suga, Başbakan Şinzo Abe'nin atadığı 6 kişilik danışma komisyonunun ekim ayından bu yana konuyla ilgili çalışmalarda bulunduğunu açıkladı.

Komisyonun raporunu sunmasının ardından imparatorun tahtan çekilmesine olanak tanımak amacıyla tek seferlik bir muafiyet uygulanmasını öngören düzenleme yapılacak.

Düzenlemeyle, ülkede imparatorların “tahttan çekilmesine” izin vermeyen yasa değiştirilmeden İmparator Akihito'nun tahtı oğluna devretmesinin yolu açılacak. Bu durumda İmparator Akihito’nun 31 Aralık 2018’de tahttan çekilmesiyle 1 Ocak 2019'da 56 yaşındaki Veliaht Prens Naruhito tahta çıkacak.

Yaklaşık 2 bin 600 yıllık krizantem tahtın 125. varisi Akihito, babası Hirohito’nun 1989 yılında hayatını kaybetmesiyle tahta çıkmıştı. Siyasi açıklamalar yapmayan Akihito, geçen yıl ağustos ayında “yaşlılığı vazifelerine engel olduğu” gerekçesiyle tahttan çekilmeyi ima eden bir konuşma yapmıştı. Prostat kanseri hastası olduğu 2002 yılında teşhis edilen Akihito, 2012 yılında kalp ameliyatı geçirmişti.

Japonya'da son iki yüzyılda herhangi bir imparator tahttan çekilmemişti.