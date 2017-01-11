Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber el-Alevi, Başbakan Binali Yıldırım’ın Irak ziyaretinin ilişkileri ileriye taşımak adına tarafların ihtiyacı olan olumlu atmosferi sunacağını söyledi. Alevi, "2017 yılı içinde birçok pozitif gelişme yaşanacağı konusunda iyimserim.” dedi.

Alevi, büyükelçilikte düzenlediği basın toplantısında Başbakan Yıldırım’ın Irak’ı ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım ve beraberindeki bakanların Iraklı muhataplarıyla enerji, eğitim ve savunma konularında önemli görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Alevi, iyi bir atmosferde gerçekleşen toplantıların “yapıcı” olduğunu kaydetti.

Alevi, Başika kampındaki Türk askeri varlığından terörle mücadele, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinden turizme ve eğitime varıncaya kadar birçok alanda işbirliğinin ele alındığı bilgisini verdi.

'Anahtar mesele Başika kampı konusu'

Alevi, “Ziyaret başarılıydı. Bu ziyaret ilişkileri ileriye taşımak adına ihtiyacımız olan olumlu atmosferi sunacaktır. 2017 yılı içinde birçok pozitif gelişme yaşanacağı konusunda iyimserim. Ancak anahtar mesele, Başika kampı konusunun en kısa sürede çözülmesi olacaktır.” diye konuştu.

Başika meselesinin görüşmelerde değerlendirildiğini kaydeden Alevi, Türk askerlerinin, Musul operasyonunun tamamlanmasının ardından kamptan çekileceğini iddia etti.

Alevi, şu anda kampta herhangi Iraklı yetkililerin bulunmadığını belirtti.

'Musul operasyonunun 3 ay sonra tamamlanmasını öngörüyoruz'

Bir soru üzerine Alevi, Musul operasyonunun üç ay sonra tamamlanmasını öngördüklerini kaydetti.

Sincar’da terör örgütü PKK’nın varlığı meselesi de sorulan Alevi, herhangi bir terör örgütünün komşu bir ülkeyi tehdit etmesine müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

'PKK ve hiçbir terör grubuna izin vermeyeceğiz'

PKK’nın da aralarında bulunduğu hiçbir terör grubuna izin vermeyeceklerini dile getiren Alevi, Sincar’ın PKK’dan temizlenmesi konusunda Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında tam bir mutabakat bulunduğunu anlattı.

Sincar’ın kurtarılması konusunda bir sorun yaşanmayacağını düşündüklerini belirten Alevi, Türkiye’nin, topraklarında herhangi bir askeri operasyona girişmesini beklemediklerini söyledi.

Irak hükümetinin, Haşdi Şabi milisleriyle aynı çatı altında bulunan ve PKK tarafından örgütlenmiş bazı yerel unsurlara maaş verdiğinin hatırlatılması üzerine Alevi, PKK unsurlarına bir ödeme yapılmadığını savundu. Alevi, Sincar'da terör örgütü DEAŞ'a karşı direnen yerel unsurlara ise maaş vermelerinin doğal bir durum olduğunu ifade etti. Irak Büyükelçisi, PKK ile Sincarlı bazı yerel unsurlar arasında ilişki olduğu konusunda ise delil bulunmadığını öne sürdü.

Türk heyetinin Irak ziyaretinde bazı bakanların Başika kampında Türk askerleriyle bir araya geldiğinin hatırlatılması üzerine Alevi, bunun programda yer almadığını ve kendileri için sürpriz olduğunu ileri sürdü.

Irak Büyükelçisi, ülkesinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okullarında, eğitimin ilk yarısında yöneticilerin, yaz döneminde de FETÖ'ye mensup tüm öğretmenlerinin değiştirilmesi konusunda Türkiye ile mutabık kaldıklarını dile getirdi.