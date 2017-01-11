Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın hava savunmasını güçlendirmek için başkent yakınlarına konuşlandırılan S-400 füze sisteminin devreye girdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova ve merkez sanayi bölgesinin hava güvenliğini güçlendirmek amacıyla S-400 "Triumf" hava savunma füze sisteminin başkent yakınlarına konuşlandırıldığı ve bugün devreye sokulduğu belirtildi.

Sistemin 400 kilometre menzile sahip olduğu ve Moskova dahil 12 bölgenin hava sahasında etkili olacağı ifade edildi.

Yıl içerisinde Rus ordusuna 4 adet S-400 sistemi verileceği kaydedildi.