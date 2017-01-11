Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzhurmatu İlçe Polis Müdürü Yarbay Nizam Fazıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Tuzhurmatu'da son 5 ayda İran'dan getirilen uyuşturucu madde kullanımında tehlikeli artış oldu ve gençler arasında ciddi şekilde yayılmaya başladı." dedi.

Tuzhurmatu'daki uyuşturucu kullananların sayısının giderek arttığını vurgulayan Fazıl, İlçede yapılan operasyonlarda aralarında genç kız ve kadınların da olduğu tutuklu sayısının 100'ü aştığını söyledi.

Toplumsal tehdit

Uyuşturucunun toplumsal bir tehdit oluşturduğunu ve terör örgütü DEAŞ'tan daha tehlikeli olduğunu dile getiren Fazıl, "İlçedeki gençlerin yüzde 25'i uyuşturucu kullanıyor." diye konuştu.

Fazıl, Tuzhurmatu'daki uyuşturucu kullanımının toplumsal sorun haline geldiğine dikkati çekerek, bölgede bulunan nargile içilen mekanların buna kolaylık sağladığını söyledi.

"Uyuşturucu maddesinin kaynağı İran"

Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) Tuzhurmatu Asayiş Sorumlusu Faruk Ahmed, Yasal olmayan yollarla ülkeye sokulan uyuşturucu maddesinin İran kaynaklı olduğunu, kullanım boyutunun tahminlerin üstünde olduğunu ve bu işin ticaretine başlandığını kaydetti.

Ahmed, "Tuzhurmatu'daki uyuşturucu dağıtımını ve ticaretini yapan kişiler sık sık İran'a gidip gelenlerden oluşuyor. Özellikle DEAŞ terör olayları ve geçen yıl ilçede Peşmerge güçleri ile Haşdi Şabi arasında çıkan çatışmaları fırsat bilen bazı art niyetliler bu zararlı maddeyi İran'dan getirerek piyasaya sürdü." ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu operasyonlarına Haşdi Şabi engel oluyor"

Haşdi Şabi'ye bağlı gruplar ilçede uyuşturucuyla mücadele için operasyon düzenleyen Peşmerge güçlerine engel oluşturduğunu anlatan Ahmed, şunları kaydetti:

''İlçedeki uyuşturucu dağıtımı ve tüketiminin önlenmesine yönelik tüm gruplarla mutabakat sağlandı. İran'dan beslenen Haşdi Şabi bu mutabakata katılmadığı gibi düzenlediğimiz operasyonları tek taraflı tutum olarak algılıyor ve önümüze barikat oluşturuyor.''